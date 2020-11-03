Самая красивая гимнастка СССР 

В 1966 году лидером женской сборной СССР по спортивной гимнастике стала Наталья Кучинская. Во время чемпионата мира в Дортмунде 17-летняя спортсменка сенсационно завоевала шесть медалей, три из которых — золотые. Она обошла главную звезду спортивной гимнастики того времени Веру Чаславску из Чехословакии. О победе Кучинской раструбили все центральные советские СМИ. Таким образом, юная спортсменка стала главной надеждой СССР на Олимпиаде в Мехико. Об этом рассказывает РИА Новости.

За полтора месяца до старта Игр 1968 года в Мехико Советский союз ввел войска в Чехословакию. Поэтому основная часть публики на соревнованиях гимнасток симпатизировала чехословацкой спортсменке Вере Чаславской.

Кучинской не удалось справиться с этим давлением. В первый соревновательный день Наталья сорвалась с брусьев, но все же взяла бронзу в многоборье и вольных упражнениях. Чаславска завоевала четыре золотых медали. На следующий день Кучинская собралась и выиграла два олимпийских золота — в составе команды и в упражнениях на бревне.

Советской спортсменке удалось покорить тысячи мексиканских мужчин своей красотой.

«После первого дня соревнований приехали в Олимпийскую деревню совершенно измученными. И вдруг приходят, говорят: я избрана «невестой Мехико». Но я загордиться не успела, потому что мне объяснили: по их легендам, это самая красивая девушка, которую приносят в жертву богам. Чтобы они смилостивились и охраняли город. Я спрашиваю: «А меня за что в жертву? Я вообще из Советского Союза», — вспоминает Наталья Кучинская.

На следующий день все газеты вышли с заголовками: «Русская гимнастка Наталья Кучинская — невеста Мехико». По мексиканскому телевидению несколько раз показывали фильм «Натали» режиссера Савельева, снятый после Дортмунда-66. Перед красотой советской спортсменки не устоял даже сын президента Мексики, который на традиционном балу олимпийцев после окончания Олимпиады сделал Наталье предложение. Шокированная гимнастка поблагодарила сеньора, однако предложения не приняла.

Наталья Кучинская завершила карьеру сразу после окончания Олимпиады и стала спортивным тренером. После распада СССР она уехала в США. Кучинская является владельцем и главным тренером гимнастического клуба в штате Иллинойс «International Gymnastics Gym».