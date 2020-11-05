«За что Героя?»: россияне против Хабиба 

«Нурмагомедов участвовал в боевых действиях? За что Героя? Для него профессиональный спорт — работа и удовольствие. Он работал и получал очень неплохие деньги. Ни с какими врагами отечества он не сражался. За что Героя?» — написал один из пользователей.