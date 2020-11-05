«За что Героя?»: россияне против Хабиба 

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на предложение присвоить бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нармагомедову звание Героя России. Об этом сообщает «Ура.ру».
На днях, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Гаджимурад Омаров направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой присвоить Нурмагомедову звание Героя России, потому что тот неоднократно защищал и отстаивал честь России на международной арене, активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности среди молодежи и ведет благотворительную деятельность.
Пользователи твиттера отреагировали на это резко. Некоторые из них выразили уверенность, что Нурмагомедов сделал недостаточно, чтобы стать Героем России, и что присвоение ему этого звания принизит значимость этой награды. Также комментаторы считают, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто получил ее заслуженно, а также к тем, кто незаслуженно не получил, например, к бойцу Федору Емельяненко.
«Нурмагомедов участвовал в боевых действиях? За что Героя? Для него профессиональный спорт — работа и удовольствие. Он работал и получал очень неплохие деньги. Ни с какими врагами отечества он не сражался. За что Героя?» — написал один из пользователей.
Ранее лыжница Лариса Лазутина, Герой России, высказала мнение, что Нурмагомедов заслужил это звание своим образом жизни и добрыми и правильными высказываниями. В свою очередь, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что звание Героя России — награда для людей, которые совершили подвиг, а не для спортсменов.