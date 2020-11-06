Леснар родилась 8 августа 1967 года в Джексонвилле (штат Флорида). В детстве она занималась гимнастикой, верховой ездой и играла в софтбол, а в 12 лет победила в своем первом конкурсе красоты. К 1990 году она стала моделью и работала с L'Oréal, Pepsi и Guess.

Леснар дебютировала в WWE в 1996 году, сопровождая на ринге рестлера Пола Майкла Левек (Triple H). Благодаря WWE она познакомилась со своим вторым мужем, рестлером Марком Меро и некоторое время была его менеджером, но затем сама оказалась на ринге.

Считается, что именно благодаря Леснар в реслинге появился термин «Дивы». Как Sportzwiki , ее «коэффициент сексуальности» был настолько высок, что люди хотели видеть ее по телевизору каждую неделю.

Но что более важно, Леснар стала одной из первой чемпионкой среди женщин. Она трижды появлялась на обложках Playboy, а выпуск за 1999 год стал одним из самых продаваемых за все время.

На пике своей карьеры Леснар подала многомиллионный иск к WWE и рестлинг-промоутеру Винсу Макмэну . Она заявила, что компания не обеспечивает безопасные условия труда. По словам Леснар, ее также возмутило, что Макмэн просил ее участвовать в лесбийской сюжетной линии на ринге и сорвать с себя платье перед камерами. Дело удалось урегулировать во внесудебном порядке.

Некоторое время Леснар появлялась в телешоу и снималась в сериалах, а в 2003-м состоялось ее возвращение на ринг.

В 2004 году Леснар окончательно распрощалась с реслингом, заявив, что хочет проводить больше времени с семьей, но вскоре развелась с Меро. В 2006-м она вышла замуж за «воплощением зверя из WWE» — Брока Леснара, рестлера младше ее на десять лет. Пара воспитывает двух сыновей, родившихся в 2009 и 2010 годах. У Леснар также есть дочь Мэрайя от первого брака, благодаря ей рестлерша стала бабушкой. Сейчас ее внучке 12 лет и они проводят много времени вместе.