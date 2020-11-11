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Porsche Кокорина осчастливил другого футболиста 

Мария Иванова 7 часов назад
Porsche Кокорина осчастливил другого футболиста
Фото: depositphotos.com
Игрок «Спартака» Александр Соболев заявил, что купил Porsche у одноклубника Александра Кокорина, чтобы воплотить в жизнь мечту детства. О новой машине он рассказал в интервью Sport24.

«Особо на нем, правда, не езжу — негде. Так, бывает, прокачусь изредка. В основном, стоит в паркинге», — отметил 23-летний игрок.

Футболисту напомнили, что ранее чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал купил Lamborghini. Крал заявил, что дорогой автомобиль ему нужен для того, чтобы мотивировать молодых футболистов.
По словам Соболева, такой цели у него не было: он просто всегда хотел Porsche.

«С детства любил Need for speed, все эти быстрые, крутые тачки. Хотел понять ощущения в такой мощной машине. Была мечта. Исполнилась», — рассказал он

По словам Соболева, в Porsche «впечатывает в сиденье — как будто в самолете».

«Очень круто, что тут говорить», — заключил он.

Нападающий подчеркнул, что спокойно относится к красивой жизни и в основном не совершает дорогих покупок.
Как сообщал «Рамблер», о покупке Porsche 911 у Кокорина Соболев рассказал в мае этого года. Он говорил, что Кокорин запросил за машину восемь миллионов, полтора из них футболист сразу выплатить не смог.
«Комсомольская правда» писала, что Кокорин начал распродавать свои машины после выхода из тюрьмы. По данным «КП», у него также были Mercedes и Lamborghini.
Видео дня. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ
Комментарии
Около спорта , Александр Соболев , Алекс Крал , Александр Кокорин , Спартак , Комсомольская правда
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