Porsche Кокорина осчастливил другого футболиста 

«Особо на нем, правда, не езжу — негде. Так, бывает, прокачусь изредка. В основном, стоит в паркинге», — отметил 23-летний игрок.

Футболисту напомнили, что ранее чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал купил Lamborghini. Крал заявил, что дорогой автомобиль ему нужен для того, чтобы мотивировать молодых футболистов.

По словам Соболева, такой цели у него не было: он просто всегда хотел Porsche.

«С детства любил Need for speed, все эти быстрые, крутые тачки. Хотел понять ощущения в такой мощной машине. Была мечта. Исполнилась», — рассказал он

По словам Соболева, в Porsche «впечатывает в сиденье — как будто в самолете».

«Очень круто, что тут говорить», — заключил он.

Нападающий подчеркнул, что спокойно относится к красивой жизни и в основном не совершает дорогих покупок.

Как сообщал «Рамблер», о покупке Porsche 911 у Кокорина Соболев рассказал в мае этого года. Он говорил, что Кокорин запросил за машину восемь миллионов, полтора из них футболист сразу выплатить не смог.