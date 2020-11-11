Дзюбу призвали защитить законодательно 

Журова отметила, что если этот человек останется безнаказанным, в России продолжат «беспардонно вскрывать телефоны известных людей» и шантажировать их.

«У многих людей потом бывают уничтоженные жизни, для них это трагедия. Доказать, кто это выставил — это не просто. Видимо, для этого нужны следственные действия», — подчеркнула депутат.

По словам Журовой, доработки в сфере наказаний за подобные сливы «давно напрашивались», об этом говорили и европейские парламентарии.

«Вопрос: где свобода слова, а где беспардонное использование личной информации? Одно дело, когда это разоблачения, а другое, когда это личные фотографии», — заявила она.

Журова отметила, что некоторые из ее знакомых попадали в похожую ситуацию, когда их фотографировали «с какими-то людьми», а затем шантажировали.