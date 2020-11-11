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Дзюбу призвали защитить законодательно 

Мария Иванова 7 часов назад
Дзюбу призвали защитить законодательно
Фото: РИА Новости
Бывшая конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова призвала найти и наказать человека, опубликовавшего интимное видео футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.
Журова отметила, что если этот человек останется безнаказанным, в России продолжат «беспардонно вскрывать телефоны известных людей» и шантажировать их.

«У многих людей потом бывают уничтоженные жизни, для них это трагедия. Доказать, кто это выставил — это не просто. Видимо, для этого нужны следственные действия», — подчеркнула депутат.

По словам Журовой, доработки в сфере наказаний за подобные сливы «давно напрашивались», об этом говорили и европейские парламентарии.

«Вопрос: где свобода слова, а где беспардонное использование личной информации? Одно дело, когда это разоблачения, а другое, когда это личные фотографии», — заявила она.

Журова отметила, что некоторые из ее знакомых попадали в похожую ситуацию, когда их фотографировали «с какими-то людьми», а затем шантажировали.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях опубликовали интимное видео Дзюбы. Комментируя это, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты должны соответствовать «уровню и статусу игрока национальной команды и на футбольном поле, и за его пределами». По словам Черчесова, Дзюбу решили не вызывать на сбор, чтобы оградить и его, и команду «от излишнего негатива».
Позже на игре «Зенита» с «Краснодаром» Дзюбу лишили капитанской повязки. Болельщики освистывали футболиста, но отыграл все 90 минут и забил победный гол. Посты в поддержку Дзюбы опубликовали певица Светлана Лобода, журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Андрей Малахов, певец Дмитрий Маликов и другие знаменитости.
Видео дня. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ
Комментарии 10
Около спорта , Светлана Журова , Станислав Черчесов , Иван Ургант , Светлана Лобода , Андрей Малахов , Дмитрий Маликов , Ксения Собчак , Зенит , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ
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