Первый канал отреагировал на секс-скандал с Дзюбой 

Ведущие программы «Док-ток» на Первом канале обсудили появление в Сети интимного ролика с участием нападающего российской сборной по футболу Артема Дзюбы. Журналисты пришли к выводу, что спортсмен затмил собой всю новостную повестку, включая американские выборы.
«Кажется, нет больше темы в стране. И все хотят поддержать или поругать. Все хотят высказаться. Насколько это нормально?» — задалась вопросом ведущая шоу Ксения Собчак.
Она подчеркнула, что своим пристальным интересом к скандалу российское общество демонстрирует низкий уровень культуры.
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи».
В эфире «Док-ток» баскетболист Виктор Кейру назвал решение тренерского штаба национальной команды излишне «жестким». По его словам, Дзюба стал жертвой мошенников и не заслуживает подобного наказания.
Между тем, накануне стало известно, кто слил в Сеть интимный ролик. Компрометирующее футболиста Артема Дзюбу видео опубликовала блогер Наталья Веретенникова, которая сейчас живет в Индии. По информации СМИ, именно с ней футболист общался по видеосвязи в тот момент, когда себя снимал. Сама же девушка назвала видео «просто прекрасным».