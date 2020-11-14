Драка бойцов закончилась уголовными делами

"По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", — сказал собеседник агентства.