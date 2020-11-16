Российская синхронистка Варвара Субботина извинилась перед поклонниками в Instagram с помощью снимка в откровенном купальнике. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Лето закончилось, фотографии остались. Мы уже приступили к тренировкам! Поэтому фотографий стало меньше, историй тоже», — написала спортсменка.

Субботина объяснила, что не слишком активна в сети из-за тяжелого графика.

Фанаты заметили привлекательность синхронистки, она восхитила их своей физической формой. «Вот так идешь, а тут бах! Такое!», «Мощно!», «Красота нереальная», — написали они в комментариях.

19-летняя Субботина завоевала четыре золота на чемпионатах мира — по два в 2017 и 2019 году. В активе спортсменки также две победы на чемпионате Европы 2018 года.