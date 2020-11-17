«Как такой уважаемый мужчина познакомился с такой ш*****й?» 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», средства массовой информации распространили видеозапись, на которой Дзюба, нападающий сборной России клуба «Зенит» , мастурбирует. Сообщалось, что Веретенникова могла передать ролик СМИ, так как якобы является любовницей женатого спортсмена.

«Как такой уважаемый мужчина познакомился с такой грязной шлюшкой?!» — заявила вчера Борисова на шоу «Прямой эфир».

Она назвала Веретенникову блогершей-проституткой, заявила, что сейчас таких миллион, и призвала 100 раз подумать, прежде чем вступать с такими в интимные отношения. Также телеведущая призвала не делать трагедию из ситуации с Дзюбой, потому что секс-скандалы бывали ранее и будут в будущем.

«Клинтон, Боня, Бузова, Волочкова… Все оторопели, но в итоге все остаются в плюсе. У меня тоже очень много этих видео. Тут нужны стальные нервы, как у меня после реабилитации. Я — терминатор. Слили, полюбовались — и ради бога», — добавила она.

Ранее Веретенникова заверила, что не является девушкой легкого поведения и любовницей Дзюбы и на распространяла ради хайпа ролик, на котором тот мастурбирует. Также она рассказала, что ей поступают оскорбления, угрозы и предложения за деньги хайпануть на ситуации с Дзюбой.