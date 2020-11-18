«Американцы приняли „закон Родченкова“ против России» 

Хоккеист и тренер Андрей Назаров высказал мнение, что принятый в США закон, который назвали в честь бывшего заведующего московской антидопинговой лабораторией Григория Родченкова , связан с растущей ролью России на мировой арене. Об этом он заявил «Матч ТВ».

Как сообщал «Рамблер», ранее Сенат США принял «закон Родченкова», предусматривающий уголовное преследование для тех, кто принимает участие в «коммерческих» схемах по оказанию влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга. Для них предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн долларов или до 10 лет лишения свободы.

Документ назван в честь бывшего заведующего московской антидопинговой лабораторией Григория Родченкова, который бежал в США и выступил с обвинениями в адрес российских властей о создании системы допинга в стране. Примечательно, что закон не касается американских профессиональных лиг и студенческого спорта.

По мнению Назарова, первым под этот закон должен попасть сам Григорий Родченков.

«Думаю, американцы приняли этот закон в первую очередь против России. Повод — Олимпиада в Сочи, но подтекст — растущая роль нашей страны на мировой арене», — считает тренер.

Он отметил, что США не понравилось то, что Россия «завершила войну в Нагорном Карабахе за два дня, выступив в роли миротворцев».

«Новый закон — лишь повод для очередных провокаций, уже на спортивной арене, где атлеты могут быть взяты в заложники. Я предлагаю не нервничать по этому поводу. Просто надо, чтобы наша Госдума РФ приняла зеркальный закон», — считает хоккеист.