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Развод: Дзюба поплатился за скандал с интимным видео 

Мария Иванова 5 часов назад
Дзюба поплатился за скандал с интимным видео
Фото: Instagram
Жена Артема Дзюбы решила подать на развод после появления интимного ролика с участием футболиста. Об этом со ссылкой на друзей семьи пишет портал PopCake.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. На фоне разразившегося секс-скандала спортсмен обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». А главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Дзюбу решили не вызывать на сборы, чтобы оградить и его, и команду «от излишнего негатива».
Позднее в Сети появилась информация, что скандальный ролик опубликовала блогер Наталья Веретенникова, которая может быть любовницей спортсмена. Однако девушка заявила, что смонтировала видео со своим участием «ради хайпа» и пожаловалась на травлю, которая обрушилась на нее в соцсетях.
По словам источников из окружения семьи футболиста, между Артемом Дзюбой и его женой серьезный разлад на фоне скандала и дело идет к разводу.

«Конечно она обиделась на него, как можно такое пропустить мимо ушей… Но больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело», — заявила одна из подруг жены футболиста.

Издание также напомнило, что ранее семья нападающего петербургского «Зенита» уже находилась на грани распада после того, как Дзюбу застали целующимся с ведущей телеканала «МАТЧ-ТВ» Марией Орзул.
При этом официального подтверждения информации о разводе пока нет.
Видео дня. «Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в матче 8-го тура АПЛ
Комментарии
Около спорта , Станислав Черчесов , Артем Дзюба , Мария Орзул , Наталья Веретенникова , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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