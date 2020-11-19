Тедеско подарил 16-летнему мальчику протез

«Я хочу помочь подопечному Фонда «Спартак — детям» Никите из Новомичуринска. Никита, я знаю, что ты любишь спорт, ты не предал свою мечту, пусть она сбудется!», — цитирует главного тренера «Спартака» пресс-служба Фонда.