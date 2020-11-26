«Позволяя себе любые позы»: интимное признание Утяшевой 

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева позволяет себе принимать любые позы в колготках. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

Вчера Утяшева опубликовала три своих фотографии в разных образах. На каждой из них на ней надеты черные колготки бренда «Конте».

«С 16 лет обожаю черные колготки. А сколько радости было, когда получала официальное добро от мамы зимой на мини-юбку, сказав: "Ну я же в колготках!". И нереально интригующее ощущение хулиганства, позволяя себе любые позы в красивых колготках», — написала она в подписи к снимкам.

Утяшева спросила читательниц, предпочитают они классику или с узорами. Автор комментария с наибольшим количеством лайков (97) певица Юлианна Караулова назвала Утяшеву худышом.

«3дравствуйте. Я пенсионер Павел. У меня сгорел дом… Прошу вас о помощи кто чем сможет. Пожалуйста, не пройдите мимо моей беды», — написал автор второго по популярности комментария (62 лайка).

Автор комментария с 23 лайками посоветовал Утяшевой прятать ступни.

В октябре средства массовой информации сообщили, что муж Утяшевой комик Павел Воля провел время в компании 16-летней эскортницы Дарьи Ивановой, более известной как Арабская давалка. Утяшева и Воля, как сообщал «Рамблер», поженились в 2012 году, в 2013-м у них родился сын Роберт, в 2015-м — дочь София.