Даже если вы внимательно следите за Национальной хоккейной лигой, есть вероятность, что вы мало что знаете о форварде «Ванкувер Кэнакс» Адаме Годетте. Американец к этому моменту отыграл в лучшей лиге мира два полноценных сезона, во втором из них выдал достойную статистику — 33 очка в 59 матчах, но плей-офф-2020 провалил — 0 баллов за 10 игр. После этого «Ванкувер» предложил центральному нападающему скромный годичный контракт на $950 тысяч.

Впрочем, таковые реалии сегодняшнего трансферного рынка, а 12 минут айстайма в клубе НХЛ, генеральный менеджер которого Джим Беннинг называет Адама замечательным и целеустремленным молодым хоккеистом, это уже что-то. Ведь всего два года назад Адам играл за университетскую команду, где, например, оформлял хет-трик в финале престижного турнира «Бинпот».

В НХЛ Годетт успел запомниться яркими празднованиями голов.

А еще признанием, что его кумиром детства был российский хоккеист:

«Сколько себя помню, я знал, кто такой Павел Буре.

Одному из тренеров, с которым я занимался, когда был моложе, нравился Буре. Его номер висел у него на стене.

Я следил за ним, все время смотрел его хайлайты. Честно говоря, я всегда был его фанатом».

Но на этой неделе Адам приобрел совсем нехоккейную популярность — в сети разлетается видео с его свадьбы, которая состоялась еще в июне. Вот так церемония выглядела в объективе фотографа.

А вот ее самый яркий эпизод, который опубликовали только спустя несколько месяцев. В разгар праздника Годетту предстояло исполнить что-то вроде стриптиза перед своей избранницей — все шло неплохо, пока хоккеист не решил перебросить ногу через голову девушки. Оказалось, что с растяжкой и координацией у нападающего не очень — девушка получила удар в лицо.

Впрочем, гости, в том числе мама невесты, чей хохот попал на видео, отнеслись к ситуации с юмором, а жена Адама приняла этот неожиданный удар очень стойко.