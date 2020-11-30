Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал о реакции 18-летней фигуристки Алины Загитовой на его неудобные вопросы в прямом эфире.

В начале ноября олимпийская чемпионка была признана самой популярной спортсменкой России по версии «Матч ТВ». Губерниев во время прямого эфира задал Загитовой много неудобных вопросов, назвав себя плохим полицейским, а в конце эфира встал перед фигуристкой на колено. Отвечая на вопросы Губерниева, Загитова отметила, что он хотел задеть ее душу, но она на него не обиделась.

— В эфире казалось, что ты хочешь коллегу «притопить».

— Я делал интересный эфир для того, чтобы его все обсуждали и всем было интересно. Загитовой тоже было интересно, хоть она и обалдела слегка. Я делал свою работу и считаю, что это интервью было на 11 из 10.

— Она после эфира сказала «спасибо»?

— Конечно. Она сказала: «Мне бы так говорить, как вы». Я ей ответил: «Заговорите скоро, не переживайте, Алина».