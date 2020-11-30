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Российская Премьер-лига

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Уфа
Уфа
1 2
Химки Химки
23 ноября

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1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
4 0
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

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Бёрнли
Бёрнли
1 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
27 ноября

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1 из 1
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Вальядолид
Вальядолид
1 1
Леванте Леванте
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Вольфсбург
Вольфсбург
5 3
Вердер Вердер
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Арсенал
Арсенал
0 0
Зенит Зенит
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Химки
1 0
Краснодар Краснодар
Ахмат
Ахмат
0 0
Локомотив М Локомотив М
28 ноября

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Эльче
1 1
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
0 1
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Уэска
Уэска
0 1
Севилья Севилья
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Унион
3 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Арминия Арминия
Штутгарт
Штутгарт
1 3
Бавария Бавария
28 ноября

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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
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Манчестер Сити
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Эвертон
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«Загитова слегка обалдела». Губерниев — о реакции Алины на его неудобные вопросы в прямом эфире 

Sport24 и ещё 3 3 часа назад
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал о реакции 18-летней фигуристки Алины Загитовой на его неудобные вопросы в прямом эфире.
В начале ноября олимпийская чемпионка была признана самой популярной спортсменкой России по версии «Матч ТВ». Губерниев во время прямого эфира задал Загитовой много неудобных вопросов, назвав себя плохим полицейским, а в конце эфира встал перед фигуристкой на колено. Отвечая на вопросы Губерниева, Загитова отметила, что он хотел задеть ее душу, но она на него не обиделась.
— В эфире казалось, что ты хочешь коллегу «притопить».
— Я делал интересный эфир для того, чтобы его все обсуждали и всем было интересно. Загитовой тоже было интересно, хоть она и обалдела слегка. Я делал свою работу и считаю, что это интервью было на 11 из 10.
— Она после эфира сказала «спасибо»?
— Конечно. Она сказала: «Мне бы так говорить, как вы». Я ей ответил: «Заговорите скоро, не переживайте, Алина».
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Комментарии 9
Около спорта , Видео , Дмитрий Губерниев
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