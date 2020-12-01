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Алексей Ягудин рассказал, как купил дом во Франции за 600 тыс. евро

Чемпионат.comиещё 1
8 часов назад
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал об имеющейся у него недвижимости.
«Это в открытом доступе, 600 тысяч он стоил. Я помню, настолько быстро всё произошло — продал квартиру в Москве, и этих денег хватило мне на дом во Франции и дом в Подмосковье.
Я просто понимаю, что виза-то есть, пятилетнюю уже дают спокойно, то есть я могу в любой момент приехать. Но поскольку главный кормилец в семье я, вид на жительство что? Больше полугода жить надо где? Там. А я хочу больше зарабатывать и меньше платить, как и все мы, поэтому мне очень нравится, что я являюсь индивидуальным предпринимателем в Российской Федерации», — сказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
Около спорта,Алексей Ягудин,
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