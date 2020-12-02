Несколько лет назад имя Алеси Кафельниковой регулярно мелькало на страницах светской хроники.

Дочь известного российского теннисиста Евгения Кафельникова сама призналась, что страдает от наркотической зависимости. Об этом сообщала и «СП». В частности, в октябре 2017 года в СМИ появилась информация, что девушка была отправлена в психоневрологический диспансер в Санкт-Петербурге из-за сильной депрессии и наркотиков.

К счастью, Алеся справилась с пагубным пристрастием — 22-летняя звёздная наследница стала успешной моделью.

Однако выяснилось, что дела у Кафельниковой идут не совсем гладко. Как передаёт сайт Радио «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канала Mash, Алесю разыскивает налоговая служба

По неподтвержденным данным, её счета заблокированы. Причина — долги перед государством. Почему модель уклонилась от оплаты налогов, пока остается загадкой.

В любом случае, знаменитый отец вряд ли станет помогать дочери. Известно, что Алеся Кафельникова не поддерживает отношения с родителем. По её словам, Евгений не интересуется её жизнью.