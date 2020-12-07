Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Как сообщили Business FM в пресс-службе суда, его признали виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).
53-летнего Василия Василенко арестовали в октябре 2019 года. По данным СМИ, первоначально ему вменялось «незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Впоследствии обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью «шпионаж», предусматривающую наказание на срок до 20 лет колонии.
Суть обвинения не озвучивалась. На деле стоит гриф «секретно». Его расследовала ФСБ. Поэтому процесс с участием тройки профессиональных судей проходил в закрытом режиме. Ранее прокуратура сочла вину подсудимого доказанной и запросила для него 16 лет колонии.
Василенко в разное время выступал за ряд украинских команд: новотроицкую «Таврию», мелитопольское «Торпедо» и бердянскую «Дружбу». Профессиональную карьеру он завершил в 2001 году.