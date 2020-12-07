Бывший украинский футболист Василий Василенко приговорен к лишению свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В 1992-2001 годах гражданин Украины Василенко играл в клубах «Дружба» (Бердянск), «Торпедо» (Мелитополь) и «Таврия» (Новотроицкое). Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», он был арестован в Москве по обвинению в незаконном перемещении через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов. Весной 2020-го обвинение было переквалифицировано на шпионаж в пользу Украины.

Дело в отношении 53-летнего Василенко расследовало управление ФСБ по Москве, рассматривал — Московский городской суд . Во второй половине октября суд приступил к слушанию дела. В конце ноября прокурор попросил суд приговорить бывшего спортсмена к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима . Сегодня Мосгорсуд признал Василенко виновным и приговорил к 12 годам тюрьмы.

Ранее средства массовой информации сообщали, что Василенко мог быть задержан при попытке по поручению тесно связанной с Министерством обороны Украины компании приобрести в России списанное крупногабаритное военное оборудование, разработанное в СССР в 1960-х годах и не имеющее огневой мощи.

В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в совершении государственной измены. По версии следствия, женщина была завербована специальными службами Украины и собирала секретные сведения военного характера по заданию Главного управления разведки украинского Министерства обороны. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».