Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Матч-центр
30 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
0 2
Эйбар Эйбар
30 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
1 2
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 2
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
3 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
5 1
Тамбов Тамбов
Краснодар
Краснодар
5 0
Ротор Ротор
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
3 0
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
0 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Боруссия М Боруссия М
Арминия
Арминия
2 1
Майнц Майнц
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Боруссия Д Боруссия Д
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
0 1
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
1 0
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
3 3
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
0 2
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
1 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
1 5
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:00
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
16:30
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
19:00
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
18:15
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
20:30
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Арминия Арминия
Майнц
Майнц
17:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Герта Герта
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
16:30
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
18:15
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
20:30
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Кадис Кадис

Футболиста посадили за шпионаж в пользу Украины 

Артём Кульша 53 минуты назад
Бывший украинский футболист Василий Василенко приговорен к лишению свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС.
В 1992-2001 годах гражданин Украины Василенко играл в клубах «Дружба» (Бердянск), «Торпедо» (Мелитополь) и «Таврия» (Новотроицкое). Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», он был арестован в Москве по обвинению в незаконном перемещении через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов. Весной 2020-го обвинение было переквалифицировано на шпионаж в пользу Украины.
Дело в отношении 53-летнего Василенко расследовало управление ФСБ по Москве, рассматривал — Московский городской суд. Во второй половине октября суд приступил к слушанию дела. В конце ноября прокурор попросил суд приговорить бывшего спортсмена к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сегодня Мосгорсуд признал Василенко виновным и приговорил к 12 годам тюрьмы.
Ранее средства массовой информации сообщали, что Василенко мог быть задержан при попытке по поручению тесно связанной с Министерством обороны Украины компании приобрести в России списанное крупногабаритное военное оборудование, разработанное в СССР в 1960-х годах и не имеющее огневой мощи.
В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в совершении государственной измены. По версии следствия, женщина была завербована специальными службами Украины и собирала секретные сведения военного характера по заданию Главного управления разведки украинского Министерства обороны. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Комментарии 23
Около спорта , Видео , Василий Василенко , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , Торпедо
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение