Трагическая судьба хоккеиста Артема Чернова 

Чернов выступал в КХЛ за «Динамо», «Торпедо» , «Автомобилист», «Атлант», « Салават Юлаев », «Нефтехимик» и «Витязь». Всего на его счету 300 матчей и 111 (47+64) очков.

Артема Чернова называли одним из самых больших талантов своего поколения. Форвард имел все шансы стать звездой и в России и в НХЛ. В 18 лет Чернов блистал в новокузнецком «Металлурге» , где набрал 32 очка в 44 матчах. Вскоре молодому хоккеисту стали поступать предложения из лучших клубов страны. Родная команда не хотела отпускать Артема. Чернову даже угрожали армией, но ему удалось тайно вырваться из города.

Так Артем Чернов стал игроком омского «Авангарда» , где провел два стабильных сезона. Затем он перестал попадать в основной состав, перешел в «Спартак» и уехал в Белоруссию, после чего вообще пропал из хоккея. Ходили слухи, что у талантливого хоккеиста начались проблемы с тяжелыми наркотиками.

«Понимая, что хоккеисты при деньгах, в Новокузнецке около них постоянно ошивались сомнительные типы. Распространяли эту дрянь и подсаживали ребят. Чернова я пригласил в «Металлург» в 17 лет. Талантище! Был уверен, что мальчишку ждет большое будущее. Но и его увели не в ту сторону. Артем лечился, вроде бы зависимость поборол, но где сейчас — не в курсе», — рассказывал в одном из интервью тренер Андрей Сидоренко.

После нескольких лет в забвении Чернов внезапно вернулся на лед в составе «Динамо» и стал обладателем Кубка Гагарина.

Поиграв в разных клубах, в 2017 году он перешел в родной Металлург. В сентябре этого года Чернов завершил карьеру.