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«Сумма с шестью нулями»: Комментатор Генич проиграл квартиру на спортивных ставках 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Комментатор Генич проиграл квартиру на спортивных ставках
Фото: скриншот
Спортивный комментатор Константин Генич проиграл квартиру на спортивных ставках. Об этом он рассказал в беседе с Youtube-каналом «Sports Интервью».

«Я проиграл очень много накопленных средств, которые откладывал на будущее своей семьи и своих детей», — рассказал журналист.

По его словам, в период с 2016 по 2018 годы он хорошо зарабатывал на матчах чемпионатов Европы и мира и собирался купить квартиру детям, однако не смог этого сделать из-за того, что «подсел» на ставки на спорт.

«Это не одна ставка, их много — я проигрывал, а оно накапливалось, накапливалось и накапливалось. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями», — признался Константин Генич.

Чтобы избавиться от зависимости, Генич обращался к психологу, затем к народному целителю. Однако ничего не помогло, и он по-прежнему страдает игроманией.

«Это как проблема алкоголика, который никогда не признается, что он алкоголик. Видимо, надо дойти до какой-то низшей точки, чтобы самому себе сказать: «Все, брат, стопэ, ты лузер». У меня все в порядке — дом есть, машина есть, семья ни в чем не нуждается. Только свободных денег на ставки нет. Я сейчас почти завязал со ставками и точно близок к финишу», — надеется журналист.

Генич отметил, что в то время как сам страдал зависимостью от спортивных тотализаторов, работал экспертом в букмекерских конторах и советовал людям, какие делать ставки. В результате проигрывал не только он, но и его зрители.
Как сообщал «Рамблер», Константин Генич — бывший футболист, а ныне спортивный комментатор, футбольный эксперт телеканала «Матч ТВ», иногда комментирует матчи сборной России на Первом канале.
Видео дня. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» матче 14-го тура
Комментарии
Около спорта , Константин Генич , СБОРНАЯ РОССИИ
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