Фигурист Соловьёв: с Бузовой легко и просто

"Приятно, что мы быстро нашли контакт и работаем легко. Бывают совершенно неизвестные люди, но такие змеи, что от общения с ними хочется застрелиться. С Ольгой легко и просто. Часто спрашивают: "Небось Бузова с короной, сложная в общении?" Это совершенно не так. Конечно, в процессе подготовки номеров мы можем повысить голос, но не друг на друга, а на ситуацию в целом. Легкость общения в процессе работы — залог продуктивности и успеха", — сказал Соловьев.