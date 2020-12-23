Фигурист Соловьёв: с Бузовой легко и просто

"У нас нет возможности сделать несколько дублей, дается одна попытка. У моей партнерши Ольги Бузовой бывает разное психологическое состояние. Иногда надо подбодрить, а порой выступить более жестко: "Соберись! Чего ты вся трясешься?" Но я действительно получаю удовольствие от процесса. Не могу сказать, что я в "Ледниковом периоде" только ради заработка", — сказал Соловьев.
"Приятно, что мы быстро нашли контакт и работаем легко. Бывают совершенно неизвестные люди, но такие змеи, что от общения с ними хочется застрелиться. С Ольгой легко и просто. Часто спрашивают: "Небось Бузова с короной, сложная в общении?" Это совершенно не так. Конечно, в процессе подготовки номеров мы можем повысить голос, но не друг на друга, а на ситуацию в целом. Легкость общения в процессе работы — залог продуктивности и успеха", — сказал Соловьев.