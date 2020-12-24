Российские фигуристки похвастались декольте на жеребьевке чемпионата России

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Челябинске стартует очередной чемпионат России по фигурному катанию — мужчины, танцевальные и спортивные пары продемонстрируют короткую программу. Вчера состоялась жеребьевка чемпионата. Многие фигуристы посетили ее. Некоторые привлекли внимание общественности своими нарядами.

«Наибольший интерес вызвали элегантные платья с декольте двух Елизавет: Туктамышевой и Худайбердиевой», — сообщает Sport24.

Туктамышева выбрала для мероприятия удлиненный черный топ, соединяющийся спереди узкой лямкой в области груди. Худайбердиева была одета в черное платье до колен. Его бретельки начинались от середины живота и соединялись на вороте, создавая глубокое декольте. На обеих были надеты защитные маски. На Туктамышевой — одноразовая голубая, на Худайбердиевой — тканевая синяя с узором.