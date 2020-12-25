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Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
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Самолет Москва — Челябинск задержали из-за Тутберидзе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Рейс из московского аэропорта Шереметьево в Челябинск в четверг задержали на 2,5 часа из-за опоздания тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказали пассажиры борта.

«Нам объяснили, что задержка вызвана техническими причинами, но я подозреваю, что дело не в этом», — передает слова одной из присутствовавших в самолете «Царьград».

Тутберидзе летела в Челябинск на Чемпионат о фигурному. Предположительно, тренер могла опоздать на рейс из-за больших пробок в столице.
«Нас загрузли в автобус на взлетной полосе, но к самолету не повезли. 25 минут держали, а потом велели вернуться в здание аэропорта. Вскоре в зале появилась Тутберидзе. И мы вместе с ней сели в автобус и поехали на борт», — рассказала пассажирка. По словам женщины, Тутберидзе скромно стояла в стороне, на лице — маска до глаз.
Напомним, Тутберидзе была награждена почетным знаком «За вклад в отечественное фигурное катание».
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Около спорта , Видео , Этери Тутберидзе , Аэропорт Шереметьево
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