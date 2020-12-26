Клара Каспарова, мать 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова , умерла в возрасте 83 лет. Об этом Каспаров на своей странице в Twitter.

"С большим сожалением делюсь новостью о кончине моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой, — написал Каспаров. — Мой пример для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама!"

Свои соболезнования выразила Федерация шахмат России (ФШР). "Федерация выражает свои соболезнования. Клара Сергеевна многое делала для шахмат. Это большая утрата", — сказал президент ФШР Андрей Филатов в беседе с корр. ТАСС.

Клара Каспарова была инженером, специалистом по автоматике и телемеханике, ученым секретарем в НИИ. В 1981 году, когда ее сыну было 18 лет, она ушла с работы и посвятила себя карьере сына.

Каспарову 57 лет, он стал 13-м чемпионом мира в 1985 году и удерживал это звание в течение 15 лет.