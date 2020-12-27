Рестлер Джон Хабер умер в 41 год 

Профессиональный рестлер Джон Хабер умер в возрасте 41 года от проблем с легкими. Об этом сообщает твиттер-аккаунт All Elite Wrestling.

«Джона исключительно уважали и как талантливого рестлера, и как вдумчивого наставника, и просто ценили за доброту души», — сказано в некрологе.

В комментариях болельщики высказали предположения, что Хабер умер от коронавируса. Но его супруга Аманда написала в соцсетях, что у мужа имелись проблемы с легкими, не связанные с COVID-19.

Хабер выступал под псевдонимами Люк Харпер и Броди Ли. Этой весной он подписал контракт с All Elite Wrestling.