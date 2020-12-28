Автомобиль Эдинсона Кавани завалило снегом

Нападающий « Манчестер Юнайтед » Эдинсон Кавани опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором форвард очищает от снега свой автомобиль.

«Добрый день», — подписал уругваец этот ролик. Сегодня, 28 декабря, температура в Манчестере колеблется от +1 до +3 градусов. В уругвайском городе Сальто, откуда родом Кавани, температура в данный момент +24 градуса. Днём воздух прогреется до +32.

6 октября Эдинсон стал игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт уругвайского нападающего рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард провёл восемь матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи. Манкунианцы находятся на четвёртом месте в турнирной таблице (27 очков).