Боец ММА Рэйчел Остович выпустила эротический календарь на 2021 год. Девушка презентовала новинку для поклонников у себя на странице в Instagram. Cтоимость календаря составляет 35 долларов без подписи и 55 долларов с автографом бойца.

Рэйчел Остович стала известной благодаря своей карьере в UFC. 29-летняя американка подписала контракт с промоушеном в 2017 году.

В начале декабря спортсменка потерпела третье поражение подряд и осталась без работы. От увольнения девушку не спасла всенародная любовь и неформальное звание секс-символа UFC.