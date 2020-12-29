Спортсменка разделась ради участия в турнирах 

Карьера австралийской теннисистки Анжелины Граовац складывается не очень успешно. С 2018 года 19-летняя спортсменка одержала на различных турнирах всего 9 побед в 37 матчах. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сейчас Анжелина занимает 1171 место в рейтинге WTA. За всю свою жизнь она заработала на корте всего 3500 долларов. Несмотря на все неудачи в теннисе, девушка не хочет уходить из спорта. Чтобы поправить материальное положение, Граовац решила заработать немного денег с помощью своих интимных фотографий. Все вырученные таким путем средства спортсменка планирует потратить на участие в теннисных турнирах.