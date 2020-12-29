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22 декабря

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2 2
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Валенсия
0 1
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Алеся Кафельникова поделилась новым фото в бикини с отдыха 

Lenta.ru 2 часа назад
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, поделилась с подписчиками откровенной фотографией с отдыха. Снимок появился на ее странице в Instagram.
На размещенном в сети кадре 22-летняя манекенщица запечатлена в топе от бикини-комплекта и бежевых шортах на высокой талии. Ее засняли на фоне заката и пальм на территории виллы на острове Бали. Публикация набрала больше 21 тысячи лайков.
Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты прекрасна», «Богиня», «Схожу с ума от твоей красоты», «Потрясающая», «Твое место силы», — высказывались они.
Ранее в декабре Алеся Кафельникова уже делилась кадрами из отпуска. Например, она сфотографировалась в зеркало в ванной комнате с мокрыми волосами и продемонстрировала свою стройную фигуру в купальнике черного цвета.
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Комментарии 4
Около спорта , Алеся Кафельникова
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