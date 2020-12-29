На размещенном в сети кадре 22-летняя манекенщица запечатлена в топе от бикини-комплекта и бежевых шортах на высокой талии. Ее засняли на фоне заката и пальм на территории виллы на острове Бали. Публикация набрала больше 21 тысячи лайков.