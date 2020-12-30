Основатель « Тинькофф Банка Олег Тиньков в программе Hard Day’s Night на «Дожде» поделился мнением о допинге в спорте и решении CAS отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под национальным флагом.

«Все спортсмены на высоком уровне жрут допинг. И норвежцы, и американцы. Что касается решения по России, это в большей степени политическое давление. Очень обидно видеть наших спортсменов с белым флагом, для меня очень больно», — цитирует Тинькова Forbes.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд решил ограничить на два года использование государственного флага и гимна Российской Федерации на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и чемпионатах мира. При этом изначально планировалось, что санкции будут длиться не два, а четыре года.