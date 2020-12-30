Экс-супруга Авербуха благословила новый брак фигуриста 

Ирина Лобачева в Бывшая жена Ильи Авербуха интервью «Комсомольской правде» пожелала счастья экс-супругу в браке с 25-летней Елизаветой Арзамасовой. По ее словам, она одобряет союз 47-летнего спортсмена со звездой сериала «Папины дочки».

В общении с журналистами Лобачева отметила, что, узнав о готовящейся свадьбе, не на шутку забеспокоилась. По ее словам, она подумала, что молодая актриса может лишить их общего с Авербухом сына Мартина наследства. Она даже попросила подростка поговорить с отцом и сказать ему, чтобы он не оформлял «на Лизу никакое имущество».

Спустя некоторое время Лобачева призналась, что смогла найти с Арзамасовой общий язык и назвала ее «милой». Она еще не успела поздравить пару со знаменательным событием из-за загруженности на работе, поэтому решила сделать это через интервью.

«Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе», — заявила экс-супруга Авербуха.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Авербух и Арзамасова опубликовали видео из ЗАГСа. Журналисты и подписчики пары в Instagram проанализировали ролик и пришли к выводу, что свадьба была сделана «наспех». Они отметили, что во дворце бракосочетания пара появилась, будто одевшись второпях: 47-летний фигурист надел белую футболку, приталенный пиджак и повседневные брюки, 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» — голубое платье без фаты. В руках у артистки не было букета цветов. Подписчики и представители СМИ сошлись во мнении, что свадьба вероятно была сделана на скорую руку. Пользователи в очередной раз указали на солидную разницу в возрасте у супругов. Они назвали брак «неравным», ситуацию, когда «папики женятся на девочках», — «мерзкой», а наряды супругов — «неприличными».