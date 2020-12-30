Россияне сожгли фигуру Дзюбы в костюме Деда Мороза 

Неизвестный мужчина сжег картонную фигуру нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы, установленную на улице в Подольске, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как прохожий целенаправленно подходит к фигуре футболиста. Какое-то время он стоит рядом с ней. Похоже, что незнакомец облил «Дзюбу» легковоспламеняющейся жидкостью. Чиркнув зажигалкой или спичкой, мужчина сделал шаг назад, фигура в этот момент вспыхнула. Неизвестный спокойно отвернулся и скрылся во дворах, ни разу не обернувшись. «Дзюба» сгорел полностью. Злоумышленника ищет полиция.

Журналисты напоминают, что картонная фигура футболиста долго стояла на месте, ставшем для нее последним пристанищем. «Дзюбу» крали, отпиливали ему голову, а недавно кто-то нарядил его в костюм Деда Мороза и прикрепил ему часовую стрелку в интимном месте.