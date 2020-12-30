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Россияне сожгли фигуру Дзюбы в костюме Деда Мороза 

Павел Тиунов 2 часа назад
Россияне сожгли фигуру Дзюбы в костюме Деда Мороза
Фото: ТАСС
Неизвестный мужчина сжег картонную фигуру нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы, установленную на улице в Подольске, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как прохожий целенаправленно подходит к фигуре футболиста. Какое-то время он стоит рядом с ней. Похоже, что незнакомец облил «Дзюбу» легковоспламеняющейся жидкостью. Чиркнув зажигалкой или спичкой, мужчина сделал шаг назад, фигура в этот момент вспыхнула. Неизвестный спокойно отвернулся и скрылся во дворах, ни разу не обернувшись. «Дзюба» сгорел полностью. Злоумышленника ищет полиция.
Журналисты напоминают, что картонная фигура футболиста долго стояла на месте, ставшем для нее последним пристанищем. «Дзюбу» крали, отпиливали ему голову, а недавно кто-то нарядил его в костюм Деда Мороза и прикрепил ему часовую стрелку в интимном месте.
Уходящий год запомнится скандалом с участием Артема Дзюбы. Как сообщал «Рамблер», в ноябре в Сети появилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов тогда отстранил Дзюбу от подготовки сборной к нескольким матчам.
Видео дня. Лучшие сейвы 15-го тура АПЛ
Комментарии
Около спорта , Станислав Черчесов , СБОРНАЯ РОССИИ
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