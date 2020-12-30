«Выберу спорт, а не Playboy» 

Три года назад австралийское издание Busted Coverage впервые назвало немецкую легкоатлетку Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира. Лучшие бренды мира предлагали девушке безумно выгодные контракты, но 22-летняя спортсменка продолжает мечтать об Олимпиаде. Ради этого она готова пожертвовать вечеринками и другими радостями жизни, которые могут мешать подготовке. Об этом рассказывает Чемпионат.com.

Свою красоту Алиса оценивает очень скромно и не очень понимает, почему к ней приковано такое большое внимание.

«Я вообще не знаю, почему меня называют сексуальной. Не очень понимаю, откуда взялось это звание. Для меня спорт сейчас имеет приоритетное значение и идёт на первом месте. В «Инстаграме» полно девушек, которые выглядят как минимум не хуже меня, но не имеют такой популярности. Это очень странно, но я беспокоюсь исключительно о соревнованиях».

Алиса специализируется в беге на короткие дистанции и считается восходящей звездой мирового спорта. Она стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы 2017 года в составе эстафетной сборной Германии 4 по 400 метров.

В 2019 году Шмидт выиграла бронзу европейского легкоатлетического первенства для спортсменок не старше 23 лет также в эстафете.

Сейчас девушка усилено готовится к Олимпиаде 2021 года.