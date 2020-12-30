«Выберу спорт, а не Playboy» 

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Матч-центр
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

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3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

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Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

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Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

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Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
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Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
2 января

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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
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Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
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Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

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Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

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1 из 1
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Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона

«Выберу спорт, а не Playboy» 

Александр Котлеткин 1 час назад
Три года назад австралийское издание Busted Coverage впервые назвало немецкую легкоатлетку Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира. Лучшие бренды мира предлагали девушке безумно выгодные контракты, но 22-летняя спортсменка продолжает мечтать об Олимпиаде. Ради этого она готова пожертвовать вечеринками и другими радостями жизни, которые могут мешать подготовке. Об этом рассказывает Чемпионат.com.
Свою красоту Алиса оценивает очень скромно и не очень понимает, почему к ней приковано такое большое внимание.
«Я вообще не знаю, почему меня называют сексуальной. Не очень понимаю, откуда взялось это звание. Для меня спорт сейчас имеет приоритетное значение и идёт на первом месте. В «Инстаграме» полно девушек, которые выглядят как минимум не хуже меня, но не имеют такой популярности. Это очень странно, но я беспокоюсь исключительно о соревнованиях».
Алиса специализируется в беге на короткие дистанции и считается восходящей звездой мирового спорта. Она стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы 2017 года в составе эстафетной сборной Германии 4 по 400 метров.
В 2019 году Шмидт выиграла бронзу европейского легкоатлетического первенства для спортсменок не старше 23 лет также в эстафете.
Сейчас девушка усилено готовится к Олимпиаде 2021 года.
Видео дня. Лучшие сейвы 15-го тура АПЛ
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Около спорта , Фото , Чемпионат.com
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