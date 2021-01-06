Суд в Алматинской области Казахстана выпустил из колонии Жанар Толыбаеву, осужденную по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена . Он удовлетворил ходатайство женщины и заменил неотбытую часть наказания ограничением свободы, сообщает агентство Tengrinews со ссылкой на аппарат Верховного суда Казахстана.

«Постановлением Илийского районного суда Алма-Атинской области от 6 января 2020 года данное ходатайство удовлетворено. Контроль за отбыванием наказания возложен на службу пробации», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2019 года суд приговорил обвиняемых в убийстве Тена Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам лишения свободы каждого. Кудайбергенов был признан виновным в убийстве, разбое и краже, Киясова — в убийстве и разбое. Толыбаева же получила четырехлетний срок за недонесение о преступлении.

Тен — бронзовый призер Олимпийских игр-2014 и вице-чемпион мира 2013 года. 19 июля 2018 года получил ножевое ранение, защищая свой автомобиль, когда двое мужчин пытались украсть с него боковые зеркала. В результате спортсмен был доставлен в больницу, где и скончался в тот же день от потери крови в возрасте 25 лет.