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«Свободу и здоровья Гном Гномычу», — написал Губерниев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Такое ощущение что они его насильно удерживают, дайте ребенку детство», -добавил пользователь под ником @timur_n21.

Как писал «Рамблер», интернет-пользователи не раз критиковали Рудковскую и Плющенко из-за Гном Гномыча: по их мнению, занятия фигурным катанием лишают мальчика детства.

Комментаторы из Instagram писали, что Плющенко-младший вечно недоволен, выглядит усталым, а родители «проживают за него жизнь».