Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Сашу (Гном Гномыч) с восьмилетием, пожелав ему свободы. Такой комментарий он оставил под постом Плющенко-старшего в Instagram.
«Свободу и здоровья Гном Гномычу», — написал Губерниев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Такое ощущение что они его насильно удерживают, дайте ребенку детство», -добавил пользователь под ником @timur_n21.
Как писал «Рамблер», интернет-пользователи не раз критиковали Рудковскую и Плющенко из-за Гном Гномыча: по их мнению, занятия фигурным катанием лишают мальчика детства.
Комментаторы из Instagram писали, что Плющенко-младший вечно недоволен, выглядит усталым, а родители «проживают за него жизнь».
В апреле 2019-го Рудковская рассказала, что ее сын принял участие в 33-х шоу за три недели. Она заверяла, что не навязывала сыну фигурное катание, он сам выбрал этот вид спорта и получил около десяти миллионов рублей благодаря рекламным контрактам. Мальчик сам зарабатывает себе на няню, водителя и игрушки, а однажды он подарил своей маме чемодан Louis Vuitton.