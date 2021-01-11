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Депутат Милонов — об обращении Дацюка к Путину: «Спортсмены считают себя гражданами высшей категории» 

Sport24 8 часов назад
«Спортсмены считают себя гражданами высшей категории»: Милонов о письме Дацюка
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на поступок хоккеиста «Автомобилиста» Павла Дацюка, который в своем инстаграме опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в деле с задержанием бывшего схиигумена Сергия.

«Интересно, нам про всякие конфликтные ситуации, связанные с деятельностью хоккейных команд и спортсменов, тоже президенту писать? Я думаю, если бывший схиигумен задержан незаконно по решению суда, то лучшее решение для Дацюка как адепту схиигумена — помочь ему установленным законным порядком.

Он может ему спокойно организовать юридическую поддержку, взять приличного адвоката и попытаться решить этот вопрос в правовом поле. Такие последователи пытаются предложить президенту нарушить закон, вмешаться в деятельность суда и своей президентской волей, по большому счету, нарушить конституцию и сказать, что суды у нас не независимые. Президент должен будет скорректировать решение, которое вынесено судом.

Я понимаю, когда полицейский осуществляет какое-то действие, которое кажется многим неправильным, и такое бывает часто. Но в этой ситуации уже есть решение суда, здесь совсем другой коленкор. Суд априори выносит решение, которое должны выполнять все, президент в том числе. Уважение к суду является неотъемлемым атрибутом правового государства. Если мы вот так будем просить президента менять закон, то, наверное, получится не судебное государство, а просто какая-то Золотая Орда, где можно просто взять и направо, и налево решением суда пренебрегать и менять по своему политическому усмотрению.

К сожалению, у нас спортсмены очень часто считают себя гражданами иного сорта и высшей категории, чем их болельщики. Если то, что не позволено обычному человеку и тот же спортсмен высмеял бы, наверное, позволено спортсменам.

Я бы попросил тактично относиться к этому вопросу, он очень тонкий и действительно непростой. Многие последователи этого бывшего схиигумена пытаются превратить это уголовное дело в какое-то религиозное. В России сейчас в принципе невозможно представить себе религиозное дело, но многие пытаются это делать.

Еще раз хочу сказать, что если Павел Дацюк умный, состоятельный и влиятельный спортсмен, тогда самое лучшее, чем он может помочь схиигумену, которого он считает человеком с безупречной репутацией, — это нанять хорошего адвоката и юриста, который правильным способом помог бы его гуру и сэнсэю», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

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Комментарии 2
Около спорта , Виталий Милонов , Павел Дацюк , Владимир Путин , Госдума
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