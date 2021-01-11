«Спортсмены считают себя гражданами высшей категории»: Милонов о письме Дацюка

Я понимаю, когда полицейский осуществляет какое-то действие, которое кажется многим неправильным, и такое бывает часто. Но в этой ситуации уже есть решение суда, здесь совсем другой коленкор. Суд априори выносит решение, которое должны выполнять все, президент в том числе. Уважение к суду является неотъемлемым атрибутом правового государства. Если мы вот так будем просить президента менять закон, то, наверное, получится не судебное государство, а просто какая-то Золотая Орда, где можно просто взять и направо, и налево решением суда пренебрегать и менять по своему политическому усмотрению.