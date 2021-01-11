Чемпион расстался с молодой женой за месяц до рождения ребёнка. А она дала сыну свою фамилию.

Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уже сложно представить без его супруги, продюсера Яны Рудковской . Вместе они производят масштабные шоу, развивают академию «Ангелы Плющенко», противостоят Этери Тутберидзе и растят чемпиона из сына Александра. Со стороны семейная жизнь Плющенко кажется счастливой и гармоничной, но так было не всегда. Первый брак фигуриста оказался неудачным и завершился громким скандалом и долгим судебным процессом. Евгений и его бывшая жена долго не могли поделить сына и имущество, осыпая друг друга серьёзными обвинениями. Так почему же красивая история любви обернулась для знаменитого фигуриста тяжёлой личной драмой?

Знакомство на дороге и красивый роман

Плющенко впервые женился за полгода до победной Олимпиады в Турине. 22-летний фигурист считался одним из самых завидных женихов российского спорта, поэтому телеканалы и журналы подробно смаковали красивую историю любви Евгения и его молодой супруги Марии. Плющенко рассказывал, что познакомился с эффектной брюнеткой во время езды по Санкт-Петербургу. Девушка за рулём соседнего автомобиля оказалась студенткой социологического факультета и дочерью известного в городе бизнесмена Георгия Ермака.

Впрочем, в интернете также популярна версия, что Мария знала Евгения до знакомства на дороге, так как была подругой его бывшей девушки. В любом случае роман Плющенко и Ермак развивался стремительно. Вскоре Евгений и Мария стали жить вместе. Фигурист засыпал девушку цветами и подарками, не скупился на сюрпризы и, по его признанию, всегда спешил домой после тренировок и выступлений. Девушка же охотно взяла на себя роль домохозяйки и старалась окружать звёздного возлюбленного заботой. Евгений оценил и вскоре сделал ей предложение. Мама фигуриста опасалась, что женитьба станет помехой его карьере, однако против избранницы сына ничего не имела. «Он подошёл ко мне и сказал: „Закрой глаза. Я больше не могу без тебя жить“. И подарил кольцо. Затем он пришёл ко мне домой и попросил у отца моей руки. К тому моменту я уже не стала раздумывать», — рассказывала Ермак.

Плющенко устал от ревности супруги

Через год после свадьбы у супругов родился сын, однако к тому моменту отношения между Евгением и Марией разладились. По словам людей из окружения пары, Мария настаивала, чтобы Плющенко бросил фигурное катание после триумфа в Турине, а также ревновала мужа к другим женщинам, работе и даже его маме. По словам Татьяны Плющенко, проблемы в браке у сына начались уже спустя два месяца после свадьбы. «Она устраивала жуткие скандалы, закатывала сцены ревности сыну. Она ревновала его к работе, к коллегам, ко мне… Она страшная собственница! Как и её отец! В итоге Женя устал от этих упрёков. Конечно, эти конфликты привели к тому, что Женя охладел к супруге. Несмотря ни на что, сын всеми силами пытался сохранить семью. К тому же Маша была уже беременная. Женя надеялся, что рождение сына изменит его жену. И я могу вас заверить: до появления Егора Женя ни разу не изменил супруге. Его терпение лопнуло в мае. Тогда он позвонил ей и сказал: „Я не могу больше жить с тобой!“ — рассказывала Татьяна Плющенко „Московскому комсомольцу“.

Сам Плющенко тоже отмечал, что после свадьбы Марию как подменили: „Я любил её. Я же женился не для того, чтобы ссориться и скандалить! Мне, как любому мужчине, хотелось приходить в любимый дом, где меня ждет любимая женщина, и отдыхать рядом с ней. Но Маша оказалась не такой. Что тут говорить, жена убила во мне все чувства к ней“.

Сын Плющенко носит фамилию деда, но общается с отцом

Разрыв Плющенко и Ермак оказался болезненным, а развод скандальным. Мария, вопреки желанию Евгения назвать сына Кристианом, дала ему имя Егор, а затем через суд присвоила мальчику свою фамилию. По словам Плющенко и его мамы, девушка долго препятствовала общению ребёнка с отцом. Также сторона фигуриста обвиняла семью Ермак в финансовой нечистоплотности. Официально первый брак Плющенко был расторгнут в 2008 году, когда фигурист уже больше года встречался с Яной Рудковской. О личной жизни Марии Ермак после расставания с олимпийским чемпионом известно мало. Писали, что она снова вышла замуж, но брак вновь продлился недолго. Спустя несколько лет после развода Евгении и Марию удалось нормализовать отношения. Плющенко получил возможность общаться со старшим сыном. Егор часто отдыхает вместе с отцом и его новой семьёй, а также иногда гостит в роскошном особняке Плющенко.