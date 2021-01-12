«Меня обманули! Кинули на деньги! За все мое хорошее отношение… Мне очень обидно. Обидно, когда мной пользуются. Меня просто использовали! Я давала все, отдала всю себя…

Они жили исключительно за наш счет, ездили за наш счет. Мы полностью все оплачивали. Оплатили даже запись трека и так далее. А сегодня ночью они сбежали на Украину. Хотя у них жесткий контракт на три года. Многие знают, что у меня есть Тик Ток Хаус. Мы продюсируем молодых, талантливых и креативных ребят. В сентябре к нам приехали два парня из Украины. Они были нулевыми. Просто никто, нули! Они мечтали попасть в наш дом, хотели поднять свой актив. После коллабораций с нашими блогерами-миллиониками спустя три месяца они подняли свой актив в TikTok до 1 млн

Поступили они очень подло. Воспользовались всеми нашими связями и средствами, мы их раскрутили в Москве, а они свалили на Украину, чтобы не платить проценты.

Завтра я поеду в полицию. Будем разбираться. Связались мы уже и с TikTok. Примем меры. Потом подробно расскажу, что и как.

Сейчас я просто в шоке. Ты даешь ребятам все, даешь им дорогу в будущее, все оплачиваешь, помогаешь, а они тебя кидают. Больше всего мне обидно за наших ребят, которые живут в доме. Это блогеры-миллионики, которые тратили свое время и придумывали контент, чтобы передать свой актив этим ребятам. Это просто предательство!» — пожаловалась Мария в сторис.