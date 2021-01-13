Гимнастка Севастьянова раскритиковала многодетных матерей

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова на своей странице в Instagram раскритиковала многодетных матерей, которые рожают без оглядки на свое финансовое положение. Спортсменка заявила, что лучше будет помогать животным, чем нести ответственность за чужие непродуманные решения.

Севастьянова устроила общение с подписчиками в сториз, предложив задавать ей вопросы. Один из пользователей поинтересовался занимается ли девушка благотворительностью. Спортсменка отметила, что помогает животным. Другой подписчик спросил, почему она не помогает людям, например, многодетным семьям.

«Потому что не хочу», — подчеркнула гимнастка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Севастьянову попросили поподробнее раскрыть свою позицию. В результате девушка разразилась обширным постом на эту тему.

Она подчеркнула, что, решив рожать несколько детей, человек сам берет на себя ответственность за и будущее, поскольку вопрос прерывания беременности сегодня решается довольно просто.

«Когда ты понимаешь, что даже одного ребенка потянуть не можешь, зачем рожать второго, третьего, четвертого?!» — задалась вопросом спортсменка.

По ее словам, разумный и адекватный человек сначала прикинет свои финансовые возможности, условия жизни, возможные перспективы, а потом возможно решится на роды.