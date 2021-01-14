20-летняя фигуристка Станислава Константинова ушла из академии Плющенко. Она обыгрывала Загитову и Медведеву, но упала на самое дно.

Станислава Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018) и медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy.

Девушка показывала серьезные результаты и была в шаге от медалей чемпионатов Европы и России. В прошлом сезоне в карьере Станиславы наметился спад. На чемпионате России девушка не попала даже в топ-10, поэтому перемены явно напрашивались. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Тогда спортсменка решилась на переезд в Москву и поступила в академию Евгения Плющенко . Константинова вошла в группу Александра Волкова , где тренировалась с февраля.

Тренировки не помогли — на последнем чемпионате России Константинова заняла предпоследнее, 16-е место.

Девушка решила еще раз попытаться перезапустить карьеру с другим тренером. Свое решение покинуть академию Плющенко Константинова объяснила появившимися неудобствами в тренировочном процессе.

"Карьеру продолжаю", — заверила Станислава поклонников, не разглашая детали.