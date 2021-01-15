Россияне затравили в сети девушку футболиста Игнатьева 

Уразбахтина, как сообщал «Рамблер», — участница шестого сезона шоу «Холостяк» и девушка игрока московского «Локомотива» Игнатьева. Некоторое время назад она устроила в инстаграме сессию вопрос/ответ с подписчиками. Те стали задавать ей много вопросов о том, что та якобы увела Игнатьева из семьи.

«Как мне надоели эти вопросы! Люди хавают любую информацию, которую напишут на любом говносайте», — ответила она.

Уразбахтина заявила, что не отбивала Игнатьева, так как тот не был женат на момент их знакомства, он был абсолютно свободным человек. По ее словам, они просто полюбили друг друга. Она назвала этот ответ исчерпывающим, а вопрос — закрытым.