Экс-футболист «Локо» почти согласился сняться в фильме для взрослых 

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев почти согласился на участие в порнофильме. Спортсмен решил узнать, сколько ему заплатят, но оказалось, что его разыграли.

Пранк организовал лучший друг Алиева, его партнер по сборной Украины Артем Милевский . Во время интервью YouTube-каналу «ТаТоТаке» он позвонил спортсмену и заявил что им интересуется некий Тарас Сакив, представившийся продюсером. Якобы для съемок в кино с откровенными сценами нужен актер, на роль которого идеально подходит Алиев.

«Я сказал, что поговорю с тобой. Но там кино такое — траходром какой-то», — заявил другу Милевский.

Алиев уточнил, будет ли действительно на съёмках «траходром». Милевский добавил, что продюсеры фильма «хотят замутить жесткое порево». При этом создатели кино для взрослых сочли, что футболист справится с этой задачей, как нельзя лучше.

«Надо узнать, сколько денег», — проявил интерес спортсмен.

Милевский не смог сдержать смеха и таким образом раскрыл себя. Алиев, поняв, что это был розыгрыш, назвал друга «придурком» и положил трубку. Позже выяснилось, что Тарас Сакив — защитник украинского футбольного клуба «Минай», в котором с недавних пор играет пранкер-футболист.