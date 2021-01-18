В Госдуме поддержали использование «Катюши» вместо гимна на ОИ 

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддерживает использование песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Также он запретил исполнение гимна России.
14 января Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна. Сегодня в пресс-службе профильного комитета Госдумы сообщили, что Пайкин поддерживает эту инициативу.
«Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все», — отметил парламентарий.
Он высказал мнение, что мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном России, и назвал неслучайным тот факт, что именно Катюшей в годы Великой Отечественной войны было названо новейшее зенитное оружие.
«Это часть нашей национальной культуры, песня, объединяющая поколения и континенты. Уверен, что на Олимпийских играх "Катюша" не раз прозвучит в честь наших славных спортсменов», — добавил Пайкин.