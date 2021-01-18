В Госдуме поддержали использование «Катюши» вместо гимна на ОИ 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Также он запретил исполнение гимна России.

14 января Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна. Сегодня в пресс-службе профильного комитета Госдумы сообщили, что Пайкин поддерживает эту инициативу.

«Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все», — отметил парламентарий.

Он высказал мнение, что мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном России, и назвал неслучайным тот факт, что именно Катюшей в годы Великой Отечественной войны было названо новейшее зенитное оружие.