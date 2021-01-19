Президент «Лиона» Ирина Морозюк высоко оценила «размер» Дзюбы

Президент украинского футбольного клуба «Лион» Ирина Морозюк прокомментировала скандальное видео с участием нападающего сборной России Артёма Дзюбы, сообщает «Спорт-Экспресс». Она отметила, что стыдиться российскому футболисту нечего.

Морозюк подчеркнула, что на Украине инцидент с публикацией интимного видео с Дзюбой в главной роли обсуждается до сих пор. По ее словам, «такие темы всегда будут на слуху». При этом она полагает, что запись в Сеть слила любовница футболиста, желая за что-то отомстить. На вопрос, понравилось ли ей видео, Морозюк заявила, что спортсмену есть, что показать.

«Скажу так: Артему нечего стыдиться! У Дзюбы все в порядке с размером», — заявила спортивный менеджер.

При этом она подчеркнула, что была против отстранения Дзюбы от тренировок в составе сборной. Морозюк пояснила, что все занимаются мастурбацией, но не все это делают на камеру.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года в Сети появилось видео, на котором Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку незадолго до инцидента его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов тогда отстранил Дзюбу от подготовки сборной к нескольким матчам.