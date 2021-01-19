Президент «Лиона» Ирина Морозюк высоко оценила «размер» Дзюбы

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Матч-центр
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Боруссия Д
Боруссия Д
1 1
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
2 0
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Байер
Байер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
Арминия
Арминия
22:30
Штутгарт Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
18:15
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Арминия
Арминия
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Унион Унион
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
16:00
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
18:15
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
20:30
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити

Президент «Лиона» Ирина Морозюк оценила «размер» Дзюбы 

Павел Тиунов 45 минут назад
Президент «Лиона» Ирина Морозюк высоко оценила «размер» Дзюбы
Фото: РИА Новости
Президент украинского футбольного клуба «Лион» Ирина Морозюк прокомментировала скандальное видео с участием нападающего сборной России Артёма Дзюбы, сообщает «Спорт-Экспресс». Она отметила, что стыдиться российскому футболисту нечего.
Морозюк подчеркнула, что на Украине инцидент с публикацией интимного видео с Дзюбой в главной роли обсуждается до сих пор. По ее словам, «такие темы всегда будут на слуху». При этом она полагает, что запись в Сеть слила любовница футболиста, желая за что-то отомстить. На вопрос, понравилось ли ей видео, Морозюк заявила, что спортсмену есть, что показать.

«Скажу так: Артему нечего стыдиться! У Дзюбы все в порядке с размером», — заявила спортивный менеджер.

При этом она подчеркнула, что была против отстранения Дзюбы от тренировок в составе сборной. Морозюк пояснила, что все занимаются мастурбацией, но не все это делают на камеру.
Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года в Сети появилось видео, на котором Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку незадолго до инцидента его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов тогда отстранил Дзюбу от подготовки сборной к нескольким матчам.
Позже стало известно, что спортсмен обратился к сотрудникам ФСБ с заявлением о вымогательстве. Футболист рассказал правоохранителям, что за несколько дней до публикации скандального секс-ролика с его участием на него вышел человек, который пообещал не выкладывать видео в Сеть за солидное вознаграждение. Речь шла о 5 миллионах долларов. Дзюба отказался из-за того, что сумма для него оказалась слишком большой, а также потому, что гарантии сохранения видео в тайне не было. При этом спортсмен записал диалог с вымогателем. Запись разговора он передал контрразведчикам.
Видео дня. «Манчестер Сити» выиграл пятый матч подряд в АПЛ
Комментарии 1
Около спорта , Станислав Черчесов , Артем Дзюба , ФСБ , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение