Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев пообещал избить депутата 

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев пообещал избить депутата свердловского Заксобрания Андрея Гориславцева за кражу денег, сообщает Ura.ru.

Парламентарий полагает, что спортсмен выполняет чей-то заказ, пытаясь дискредитировать его в глазах избирателей в преддверии выборов в Госдуму

Мехонцев опубликовал видео, в котором колотит боксерскую грушу, а потом заявляет, что таким же образом он в 2005 году нокаутировал «будущего депутата Андрюшу Гориславцева». По словам спортсмена, тогда он отбил сопернику «всю башку и всю печень». Потом Гориславцев стал председателем свердловской федерации бокса и, по словам Мехонцева, прославился нелицеприятными поступками.

«Начал врать, обманывать боксеров, красть деньги», — пояснил боксер.

Он попросил Гориславцева не обижаться и выйти с ним в ринг, пообещав «вырубить». Результат поединка, отметил спортсмен, будет тот же, что 15 лет назад: депутат будет лежать и «нюхать» его ботинки.

Депутат, комментируя видео, заявил, что Мехонцев «позорится». У спортсмена «нет ни стыда, ни совести», отметил Гориславцев, поскольку его ролики смотрит молодежь и берет с него пример. Он также допустил, что спортсмен выполняет чей-то заказ в преддверии выборов в Государственную думу, в которых политик намерен участвовать.