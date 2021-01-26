Продюсер Яна Рудковская отчитала гостей певицы и телеведущей Ольги Бузовой, призвав их «отвечать за свои слова». Видеозапись ее выступления опубликовал в своем Telegram-канале портал Super.ru.

Продюсера возмутили слова приятельницы Ольги Бузовой о том, что шоу-бизнес неискренний. Рудковская взяла микрофон и напомнила, что уже дожила до тех лет, когда «может говорить правду».

«За слова нужно отвечать. Когда вы говорите — думать, о чем вы говорите. (…) Шоу-бизнес никогда льстить не будет», — отметила она.

Также Яна Рудковская резко высказалась по поводу пожеланий имениннице. Она подчеркнула, что будет желать именно то, что хочет она, а не то, что считают нужным подруги Бузовой.

«Я буду желать детей. Вы, пожалуйста, говорите только за себя», — попросила продюсер.

По данным издания, после скандала Рудковская ушла с мероприятия.

Как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова отметила свое 35-летие 20 января. А через несколько дней после праздника объявила о расставании со своим молодым человеком Давидом Манукяном

Она написала на своей странице в Instagram, что теперь является «свободной девушкой», поскольку ее возлюбленный «творит страшные и не понятные вещи». Артистка подчеркнула, что все еще его любит, но не может быть с ним.