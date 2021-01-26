Российский клуб ФК «Акрон» подписал футболиста по фамилии Ленин. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Маркс Ленин — 20-летний полузащитник и воспитанник «Фламенго». В 2015 году он даже провёл один матч за юношескую сборную Бразилии.

Как сообщили журналистам в ФК «Акрон», Маркс Ленин был назван так в честь отца. Сам футболист о Ленине и Марксе ничего не знает.

Сейчас полузащитник занимается по индивидуальной программе. В феврале 2020 года Маркс покинул родной клуб и 9 месяцев находился вне футбола, пока его не пригласили в «Акрон». За это время Ленин набрал лишние килограммы.

По словам представителей клуба, предложение футболисту было сделано не для хайпа. Маркс Ленин умеет работать с мячом и обладает хорошей техникой.