Гейтс связал проведение ОИ в Токио с ситуацией по вакцинации

Судьба Олимпийских игр в Токио зависит от ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил бизнесмен Билл Гейтс

В марте, как сообщал «Рамблер», Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что они состоятся 23 июля — 8 августа.

В первой половине января Гейтс провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Они обсудили в том числе перспективы проведения Олимпиады в 2021 году и сошлись во мнении, что для того чтобы она состоялась, нужно распространить вакцины от коронавирусаной инфекции в развивающихся странах.

«Я думаю, это (проведение Олимпиады. — Прим. ред.) еще возможно», — заявил Гейтс сегодня.

Он высказал мнение, что проведение Игр будет возможно, если все пойдет хорошо с распространением вакцин, а если не пойдет — то будет жаль. Предприниматель заверил, что для одобрения вакцин делается все возможное.