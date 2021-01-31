«Юля, ты Русь-матушка»: Губерниев о фото Ефимовой

Трехкратный призер Олимпийских игр и 6-кратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала в инстаграме фотографию на фоне берез, которая была сделана в тольяттинском гостинично-ресторанном комплексе «Ранчо Парк».
«Я не забываю о своей подруге березе», — написала спортсменка.
Публикацию Ефимовой оценил известный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Юля, ты Русь-матушка», — написал он под постом.
В комментариях также отметилась солистка российской поп-группы Reflex Ирина Нельсон: «Я думала, замуж выдают».
Напомним, Ефимова с 2016 года живет и тренируется в США в Калифорнии.